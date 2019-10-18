شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك: لا أشاهد مباريات مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن عدم مشاهدتة لمباريات مانشستر سيتي، وأن لديه أصدقاء يبعثون برسائل له بنتائج الفريق، وكان ذلك خلال تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس.

وواصل فان دايك:"نبحث دائما عن الفوز، هناك منافسة قوية من حامل اللقب مانشستر سيتي، هما يحاولون الحفاظ على اللقب، ونحن نريد الفوز به".

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وتابع:" يجب علينا التعامل مع كل الضغوط من قبل وسائل الإعلام، لسنا مهتمين بذلك، لأننا لا نفكر فيما يقول الناس، نريد فقط الفوز في كل مباراة".

وأكمل:" نريد الفوز بكل البطولات، وكذلك الحفاظ على لقب دوري الأبطال، وهذا ما سنحاول فعلة هذا الموسم".

وتوج فان دايك بجائزة أفضل لاعب في أوروبا متفوقاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، كذلك تتويجه مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.