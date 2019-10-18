شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مانشستر يونايتد: سولشاير هو الرجل المناسب للتدريب الفريق والان مع التفاصيل

أكد إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن ثقته الكاملة في أولي جونار سولشاير، المدير الفني للمانيو.

وقال إد وودوارد، في خطابه خلال الاجتماع السنوي في مانشستر يونايتد:"سولشاير لديه أسلوب لعب مختلف وواضح جداً، الفريق يلعب معه كرة قدم سريعة، شاهدنا تطور كبير في المستوى عندما أتى في منتصف الموسم الماضي".

وواصل:"سولشاير أسس فريق يحترم تاريخ النادي، وأعاد الأنصباط للفريق مرة أخرى، وهذه سمة إفتقدناها في السنوات الماضية".

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وأتم:"أولي يعد حجر أساس للبناء والنمو، لبداية رحلتنا الجديدة، مؤكداً أنه الرجل المناسب للتدريب الفريق".

الإنطلاقة الأسوأ لمانشستر يونايتد

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، جمعهم من إنتصارين وثلاث تعادلات وثلاث هزائم، وتعد الإنطلاقة الأسوأ للمانيو منذ 30 عاماً.