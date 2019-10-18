شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني يتحدث عن الجوائز الفردية ويؤكد احترامه للجميع والان مع التفاصيل

تحدث السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن عدم فوزه بجائزة فردية، رغم المستوى الرائع الذي قدمه في عام 2019، وكان ذلك خلال تصريحاته لقناة "كانال بلس" الفرنسية.

حيث أكد ماني خلال تصريحاته أنه يركز فقط على العمل الجماعي، والنتائج الجماعية، ولا يركز على الجوائز الفردية.

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وعن عدم إختياره في تشكيلة العالم، أكد:" اللاعبون الذين تم إختيارهم قدموا مستوى عالي للغاية طوال الموسم، أهنئهم على ذلك، وهذة رسالة قوية بالنسبة لي للعمل أكثر في الفترة المقبلة".

وواصل النجم السنغالي والمتوج حديثاً بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول:" قرار الإختيار قائم على التصويت، وهي وجهات نظر تختلف من شخص لأخر، فالبعض يفضل إيدين هازارد والأخر يفضل فان دايك وأخرون يفضلون ليونيل ميسي، فالخيارات قد اتُخذت وأنا أحترمها".

وقاد ساديو ماني منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت في مصر، ولكنه خسر على يد المنتخب الجزائري بهدف نظيف، وكذلك توج مع ناديه ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب نادي توتنهام.