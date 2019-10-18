الهيئة العامة للرياضة تعلن إعادة جائزة الأمير فيصل بن فهد

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عن إعادة جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية.

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وأكدت الهيئة، أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس الإدارة، أصدر قرارًا يقضي بإعادة الجائزة التي تسعى لتعزيز الجوانب البحثية في الرياضة وشؤونها وجميع الجوانب المتعلقة بها مع فتح المجال لتصبح الجائزة عالمية.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي، الثلاثاء المقبل، في مدينة الجوائز العالمية موناكو الفرنسية، بحضور شخصيات رياضية وأكاديمية من عدة دول، كما يشهد المؤتمر الإعلان عنج جميع تفاصيل الجائزة، بعد إعادة تشكيل هويتها بما يتوافق مع النهضة الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية والعالمية، حيث سيتولى معهد إعداد القادة الإشراف على الجائزة في مرحلتها القادمة.

وكانت جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية، بدأت في عام 1983، عندما أطلقها حينها مؤسسها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – لتطوير وإثراء الرياضة العالمية، كجائزة تعنى بالبحوث الرياضية، والتي تهدف إلى تمكين الباحثين والعلماء والمفكرين المهتمين بالمجال الرياضي من إعداد بحوث علمية لتطوير الرياضة.