مدرب بلغاريا يستقيل بعد أحداث مباراة إنجلترا

الجمعة 18 أكتوبر 2019

بالاكوف مدرب بلغاريا

ذكرت شبكة سكاي سبورتس اليوم الجمعة إن كراسيمير بالاكوف مدرب منتخب بلغاريا استقال من منصبه بعد أن استهدفت جماهير بلغارية لاعبي منتخب إنجلترا السود باساءات عنصرية خلال مباراة في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أقيمت في صوفيا.

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وشهد بالاكوف (53 عاما) هزيمة فريقه بسداسية دون رد أمام إنجلترا يوم الاثنين في مباراة أفسدتها مجموعة من الجماهير صاحبة الأرض التي سخرت من لاعبي الفريق الضيف بالتحية النازية وصيحات القردة لتتوقف المواجهة مرتين.

وقال بالاكوف عقب المباراة إنه لم يسمع أي إساءة عنصرية من المدرجات لكنه اعتذر لمنتخب إنجلترا عن تصرفات الجماهير في رسالة بالبريد الالكتروني أرسلها إلى صحفيين في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

واستقال بوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم من وقتها واعتقلت الشرطة البلغارية 12 شخصا حتى الآن.