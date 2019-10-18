مدرب مانشستر يونايتد ينادي لاعبيه "بالمزيد من المجازفة"

الجمعة 18 أكتوبر 2019

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إن لاعبيه عليهم اتباع "المزيد من المجازفة" من أجل بدء ترجمة إمكانياتهم.



ويعيش مانشستر يونايتد أسوأ بداية له في موسم بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال 30 عاما، حيث حصد الفريق تسع نقاط فقط خلال ثماني مباريات، ويحتل المركز الثاني عشر في جدول المسابقة بفارق 15 نقطة خلف المتصدر ليفربول.

ويستضيف مانشستر يونايتد، الأكثر تتويجا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 لقبا، فريق ليفربول بعد غد الأحد في المرحلة التاسعة من المسابقة.

وقال سولشاير في تصريحاته للصحفيين اليوم الجمعة "نحن بحاجة لصناعة المزيد من الفرص، لأنني أعتقد أننا نتمتع بالصلابة الدفاعية، لكننا لسنا مغامرين ولا نجازف بالشكل الكافي."