شكرا لقرائتكم 15 نوفمبر موعد سفر منتخب مصر إلى جزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطير بعثة الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، يوم 15 نوفمبر المقبل إلى جزر القمر على متن طائرة خاصة لخوض مباراة الجولة الثانية بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وأعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" مؤخرا مواعيد مباراتىّ منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم افريقيا، حيث تقام المباراة الأولى يوم 14 نوفمبر بينما تقام الثانية يوم 18 من نفس الشهر.

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يذكر أن حسام البدرى حدد 5 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر، وينتظر حسام البدرى إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتىّ الأهلى والزمالك فى كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائى للمعسكر، خاصة وأن بيراميدز سيلعب مباراة إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل .

كان منتخب مصر خاض مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى على ستاد برج العرب، وفاز بها الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدى فتحى .