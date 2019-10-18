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جدة - عمرو شويل يستضيف الإتحاد السكندرى نظيره وادى دجلة فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فيما خسر وادى دجلة من الاسماعيلى بهدف دون رد فى إطار ذات الجولة.

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 بث مباشر بدون تقطيع.. ترتيب الاتحاد



مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 بث مباشر بدون تقطيع.. يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى لقاءين وتعادل فى واحدة وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكهم هدف واحد فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 4 أهداف.

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 بث مباشر بدون تقطيع.. يوسف يطال لاعبيه بمواصلة الانتصارات



مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 بث مباشر بدون تقطيع.. طالب طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة رحلة النتائج الجيدة منذ إنطلاق الموسم محذراً من خطورة فريق وادى دجلة رغم تراجع نتائجه على الجانب الأخر يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لتخطى عقبة زعيم الثغر وتحقيق أول فوز فى المسابقة .

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 بث مباشر بدون تقطيع.. 23 لاعبا فى قائمة وادي دجلة



مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 بث مباشر بدون تقطيع.. أختار اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة 23 لاعبا للتواجد فى قائمة فريقه، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويستعد وادي دجلة لمواجهة الاتحاد السكندري فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غدًا الجمعة، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفضل تاكيس جونيس التوجه مبكرًا إلى الإسكندرية لإقامة معسكر قبل المباراة بـ 24 ساعة لفرض حالة من التركيز على اللاعبين.

وضمت قائمة وادي دجلة لمباراة الاتحاد السكندري، كلا من : محمد عبد المنصف، خالد وليد، رجب عمران، خالد رضا، عبد الله محمود، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، بسام وليد، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد حسن، بوزاس فاسيلوس، إبراهيم عايش، رافيق كابو، عمر مرعي، أحمد بيكهام، حسين زكرى، محمد رضا.

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مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 بث مباشر بدون تقطيع.. ترتيب دجلة



مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 بث مباشر بدون تقطيع.. يحتل وادي دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 بث مباشر بدون تقطيع.. غياب محمود رزق عن الإتحاد



مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 بث مباشر بدون تقطيع.. تأكد غياب محمود رزق مدافع الإتحاد السكندرى عن مواجهة فريقه أمام وادى دجلة فى الأسبوع الرابع والمقرر له الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية ، بعدما تعرض لكدمة فى الأنكل بإحدى الكرات المشتركة فى مباراة الحمام الودية الأخيرة والتى فاز فيها زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف .

من المقرر ان يخضع اللاعب لفترة علاج لاتقل عن خمسة أيام يعود بعدها للتدريبات الجماعية .

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 بث مباشر بدون تقطيع.. مفاضلة بين جمال وشلبي



مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 بث مباشر بدون تقطيع.. يفاضل طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد بين الثنائى إسلام جمال و أحمد شلبى لسد النقص فى الدفاع وأن كان الأول هو الأقرب لتعويض غياب رزق .

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملاعب سموحه فى الخامسة عصرا ويسعى طلعت يوسف إلى إعطاء بعض التعليمات الخاصة للثنائى خالد قمر و اوكوى لحل أزمة اهدار الفرص السهلة التى يعانى منها الفريق