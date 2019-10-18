شكرا لقرائتكم النحاس يحذر ثنائي دفاع المقاولون من خطورة البلدوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب تحذيرات لثنائي خط ظهر ذئاب الجبل محمد سمير ثابت وفاروقا من خطورة مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك بعد الأداء القوي الذي يقدمه اللاعب مع القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة، وذلك في إطار استعدادات ذئاب الجبل لمواجهة الزمالك في غداً السبت في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

ونصح النحاس ثنائي وسط المقاولون بضرورة الالتزام بالجوانب الدفاعية وعدم ترك أي ثغرة أمام وسط ملعب الزمالك وتضييق المساحات من أجل منع خلق الفرص التي يمكنها أن تشكل خطورة على مرمى أبو السعود.

ويفتقد المقاولون معروف يوسف لاعب وسط الفريق بسبب بند في عقد إعارة اللاعب من القلعة البيضاء إلى ذئاب الجبل يمنع اللاعب من خوض المباراة مع المقاولون ضد الزمالك.

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كما يفتقد المقاولون أيضاً لخدمات صانع ألعابه طاهر محمد طاهر والذي يعاني من شد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، حيث رفض الجهاز الفني المجازفة باللاعب أمام الزمالك مع عدم اكتمال شفاءه.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل في بداية إيجابية لذئاب الجبل، حيث يطمح المقاولون بقيادة عماد النحاس للبقاء في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

وكان المقاولون قد فاز في افتتاحية الدوري بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف.