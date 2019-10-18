شكرا لقرائتكم فايلر يكشف تفاصيل عرض قيادة المنتخب السويسرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حقيقة تلقيه عرضاً لتدريب منتخب سويسرا خلال الفترة المقبلة ، موضحاً أن كل تركيزه في الاهلي حالياً ولا يُفكر في الأمر إطلاقاً.

كانت صحيفة "بليك" السويسرية قد وضعت بعض أسماء المدربين المرشحين لقيادة منتخب بلادها حال إقالة فالديمير بيتكوفيتش المدير الفني الحالي بسبب النتائج المتذبذبة في مشوار تصفيات يورو 2020.

ورشحت الصحيفة، رينيه فايلر ضمن 6 مدربين قادرين على قيادة المنتخب في الفترة المقبلة إذا استقر مسئولي اتحاد كرة القدم في سويسرا على إقالة بيتكوفيتش ، وجاء فايلر ضمن أسماء كلاً من: لوسين فافر مدرب بوروسيا دورتموند، جيراردو سواني مدرب يانج بويز، مارسيل كولر مدرب بازل، أليكس فراي مدرب بازل السابق وأورس فيشر مدرب يونيون برلين.

وأوضح فايلر في جلسة "دردشة" مع أحد مسئولي الاهلي خلال الساعات الماضية أنه لا يشغل تفكيره بما يثار في وسائل الإعلام تماماً لأن لديه هدف أهم وهو التتويج مع الاهلي بجميع البطولات التى يُشارك فيها.

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وأشار المدير الفني للأهلي في "دردشته" مع المسئول الأهلاوي أنه جاء للقلعة الحمراء ووافق على العمل في أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه من أجل بناء إمبراطورية كروية تقوم على النجاحات القارية والمحلية خاصة وأن كل الظروف مُهيّاة أمامه للنجاح.

وشدد فايلر على أن إدارة النادي توفّر له كل سُبل الدعم والمساندة كما أن الأجواء في القاهرة جيدة بجانب الدعم الجماهيري الواضح للغاية والذى يشعر به خلال تواجده في الشارع بشكل مُستمر .

وأشاد المدير الفني كذلك بلاعبي الاهلي وقدراتهم الفنية ورغبتهم في تحقيق الفوز دائماً فهم يمتلكون الثقافة التى قد لا تتواجد في أندية كثرية وهي الفوز في كل مباراة