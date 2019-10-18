شكرا لقرائتكم مدرب المصرى يوضح سبب غضب أوستن أموتو أمام المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح حمد إبراهيم المدرب العام لفريق المصرى، سبب غضب النيجيرى أوستن أموتو مهاجم الفريق أثناء استبداله فى مباراة المقاصة التى اقيمت أمس، وانتهت بفوز المقاصة بهدف نظيف أحرزه صلاح امين من ركلة جزاء ضمن مباريات الأسبوع الرابع للدوري.

وأكد حمد إبراهيم إن أموتو كان يشعر بالغضب أثناء استبداله فى الشوط الثانى بسبب شعوره بعدم تعاون زملائه معه أثناء المباراة، مضيفا: تحدثت معه عقب المباراة وأكدت له أنه مخطئ فى تفسيره لبعض الكرات التى لم يمررها زملاءه له.

وأشار حمد إبراهيم إلى أن اموتو تفهم الموقف، ولكنه طلب من المدرب العام الحديث مع زملائه بضرورة التمرير بصورة أسرع داخل الملعب، والتعاون معه لأن هذه الأمور فى مصلحة الفريق بوجه عام.

جدير بالذكر أن فريق المصرى يستعد اليوم لمباراة اف سى مصر المقرر لها 21 اكتوبر الجارى ضمن مباريات الجولة الخامسة للدورى، ويحتل فريق المصرى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.