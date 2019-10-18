شكرا لقرائتكم المقاولون قبل مواجهة الزمالك: نشعر بالظلم من اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة في تصريحات لـ "الخليج 365": نعلم أن المباراة صعبة أمام الزمالك وأن الفريق الأبيض هو أحد أكبر فريقين في المسابقة المحلية، ويمتلك لاعبين يقدورن بالملايين، ونشعر بالظلم من موقف اتحاد الكرة الذي وضعنا في هذا الموقف الصعب، ولكن لن يؤثر هذا على لاعبي ذئاب الجبل الذين اعتادو أن يكونوا على قدر المسئولية.

أضاف عضو مجلس إدارة المقاولون: نثق في قدرات عماد النحاس على اجتياز هذه المباراة كما عودنا في المباريات الصعبة، بعدما استطاع أن ينتزع ثلاث نقاط من الأهلي في الموسم الماضي ونقطة من الزمالك.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل في بداية إيجابية لذئاب الجبل، حيث يطمح المقاولون بقيادة عماد النحاس للبقاء في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

وكان المقاولون قد فاز فى افتتاحية الدوري بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف.