شكرا لقرائتكم الرابطة: لم يُرفع لنا شيء بخصوص ما ذكره سامي الجابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة، أنها تتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية خاصة بنشاط كرة القدم من نادي الهلال وغيره من الأندية المشاركة في الدوري، كمتطلب رئيسي للحصول على رخصة المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: ردا على التساؤلات الإعلامية الواردة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بخصوص ما ذكره سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق، عن رفع قوائم مالية لنادي الهلال إلى الرابطة في إحدى تغريداته على "تويتر"، فإن القوائم النهائية تعد متطلبا رئيسيا للحصول على الرخصة الآسيوية، وتتلقى الرابطة القوائم نهاية كل موسم من الأندية.

وأضاف البيان: وهي القوائم التي بالفعل تلقتها الرابطة من نادي الهلال، أما غير ذلك من التقارير فهي ليست من اختصاص الرابطة ولم يرفع شيء بخصوص ما يتم تداوله إعلاميا، حيث إن رابطة الدوري ليست جهة رقابة أو تدقيق لكنها على استعداد لفتح أبوابها لأي جهة رقابة مختصة، إذا ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوفرة لدينا، وذلك بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة.

Advertisements

ويشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة أوضحت في وقت سابق أنها لم تتلق أي تقرير من إدارة سامي الجابر، إبان فترة رئاسته لنادي الهلال سابقا، بخصوص وجود مبالغ مالية غير مدققة خلال فترة رئاسته.

ورد سامي الجابر بعدها في حسابه على البيان في "تويتر"، قائلا: مع التقدير والاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة والذي أشار لعدم تلقي الهيئة أي تقارير بخصوص الـ 170 مليونا، التي يتم بين الحين والآخر تداولها إعلامياً أرغب بتوضيح أنه بالفعل لم تتلق الهيئة أي تقرير مالي "منفصل" بهذا الخصوص.

وأضاف: بل ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال رفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه، وتم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه مسبقاً.