شقيق جوفينكو يوجه رسالة إلى سيباستيان قبل آسيا والديربي

أكد جيوسيبي شقيق الإيطالي سيباستيان جوفينكو، أنه يحرص على متابعة مباريات أخيه مع نادي الهلال، ووصفه باللاعب المهم والذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق.

وقال جيوسيبي لاعب نادي رافينا في مقابلة مع برنامج "في المرمى": أتابعه عندما لا أكون مرتبطا بالمباريات، أعرف مثلا أنه سيخوض قبل نهائي دوري أبطال آسيا ولقاء ديربي، هو لاعب مهم ويقدم مستويات عالية كما فعل في إيطاليا وفي الدوري الأميركي، وبالتالي كان طبيعيا أن يكشف عن مهاراته في السعودية أيضا، لأنه يمتلك كل الإمكانيات والمهارات للنجاح.

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وأضاف: في رأيي هو أكثر مهارة في الهجوم، ومهاراته الفنية رفيعة كمهاجم قوي وتؤهله للقيام بحسم المواقف، وأعتقد أن شقيقي "31 عاما" أمامه 6 أو 7 سنوات أخرى في الملاعب، وهذا يعتمد على رغبته.

وتمنى لجوفينكو التوفيق من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ووجه إليه رسالة، قائلا: وأعرف أنك متعود على المواجهات الهامة، حظ سعيد وأرجو أن تتألق كما عودتنا.

بدوره، ذكر لوتشيانو فوسكي، مدرب نادي رافينا، أن جوفينكو يعد لاعبا مهما، مضيفا: نتابعه لأن شقيقه يلعب معنا، ونتبادل سويا الحديث عنه، جوفينكو لاعب ذو مهارات فنية عالية وسرعة فائقة، وصفاته الكروية تجعله لاعبا في غاية الخطورة، وأعتقد أن سرعته وفنياته تجعله لاعبا من المستوى الأول.

وحول الاهتمام الذي يجده جوفينكو من وسائل الإعلام الإيطالية، قال الصحافي الإيطالي لوكا زينياني: الصحافة الإيطالية تتابع باستمرار اللاعبين الذين يلعبون في الخارج، وخصوصا جوفينكو، الذي أعتقد أنه تألق في كندا، وبرغم حداثة تجربته بالكرة السعودية، أعتقد أنه سرعان ما تألق وفعل الكثير مع فريقه الهلال.