شكرا لقرائتكم النصر يبحث عن سكة الانتصارات.. واتحاد جدة يصطدم بالوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى النصر لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين ستكون مهمة اتحاد جدة صعبة للغاية حينما يواجه مضيفه الوحدة، ويبحث الشباب عن مواصلة انطلاقته، حينما يستضيف الاتفاق، في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

ويطمح النصر لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد، بعدما فقد نغمة الانتصارات في المراحل الثلاث الماضية حينما تعادل مرتين أمام الشباب وأهلي جدة وخسر أمام الحزم في الرياض. وهذه هي المرة الأولى التي يبتعد فيها النصر عن سكة الانتصارات منذ تولي البرتغالي روي فيتوريا الدفة الفنية للفريق منتصف الموسم الماضي. وكان آخر فوزٍ للنصر في المرحلة الثانية أمام مضيفه الفتح حينما انتصر عليه 1-صفر، وفي المرحلة الأولى فاز على ضيفه ضمك بثنائية نظيفة.

وتنفس البرتغالي فيتوريا الصعداء بعد تأكد مشاركة لاعبه البرازيلي جوليانو دي باولا الذي غاب عن لقاء أهلي جدة الماضي، بسبب الإصابة، بالإضافة لتأكد مشاركة مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي تعرض لوعكة صحية بسيطة، في حين سيغيب النيجيري أحمد موسى وزميله عبدالفتاح آدم لعدم اكتمال جاهزيتهما.

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، وبفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر، ولديه مباراة مؤجلة أمام الفيصلي.

وفي المقابل يتطلع الرائد لمواصلة حصده للنقاط بعدما جمع 5 نقاط في المراحل الثلاث الماضيه بتعادله أمام مضيفيه أبها والفتح وفوزه على ضيفه الفيحاء ليتقدم إلى المركز 13.

Advertisements

لقاء سابق بين اتحاد جدة والوحدة

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة ستكون مهمة اتحاد جدة صعبة للغاية إذا ما أراد استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً على الوحدة المتألق.

وقدّم الاتحاد أداءً متذبذباً هذا الموسم، حيث لم يعرف طعم الفوز في مرحلتين متتاليتين حيث فاز في ثلاث مباريات أمام الرائد والشباب والتعاون في حين خسر أمام ضمك والهلال والحزم، ليحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط.

وفي المقابل يسعى الوحدة لمواصلة انطلاقته بقيادة مدربه الأوروغوياني دانييل كارينيو، والذي يسير بالفريق نحو المنافسة على الصدارة. وبدأ الوحدة مشواره في الدوري بتلقيه خسارتين متتاليتين أمام ضيفيه الاتفاق وأبها إلا أنه عاد وانتفض وحقق 4 انتصارات متتالية أمام مضيفيه أهلي جدة والفيحاء وضمك، وضيفه الفتح ليحتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

مواجهة ماضية بين الشباب والاتفاق

وعلى استاد الأمير خالد بن سلطان يبحث الشباب عن مواصلة انطلاقته، حينما يستضيف الاتفاق المثقل بالجراح. ونجح الشباب باستعادة توازنه حينما حقق فوزاً صعباً أمام مضيفه العدالة 1-صفر في المرحلة السابقة ليبقى في المركز السابع برصيد 9 نقاط.

وفي المقابل يأمل الاتفاقيون في إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد سوء النتائج الذي لازم الفريق هذا الموسم، حيث فاز في مباراتين أمام الوحدة والحزم وتلقى 4 خسائر أمام أهلي جدة والفيصلي وأبها والهلال ليتراجع إلى المركز 12 برصيد 6 نقاط.