شكرا لقرائتكم سولشاير: نحن بحاجة إلى المزيد من المجازفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إن لاعبيه عليهم اتباع "المزيد من المجازفة"، من أجل بدء ترجمة إمكانياتهم.
ويعيش مانشستر يونايتد أسوأ بداية له في موسم بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال 30 عاما، حيث حصد الفريق تسع نقاط فقط خلال ثماني مباريات، ويحتل المركز الثاني عشر في جدول المسابقة بفارق 15 نقطة خلف المتصدر ليفربول.
ويستضيف مانشستر يونايتد، الأكثر تتويجا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 لقبا، فريق ليفربول بعد غد الأحد في المرحلة التاسعة من المسابقة.
وقال سولشاير في تصريحاته للصحافيين يوم الجمعة: نحن بحاجة لصناعة المزيد من الفرص، لأنني أعتقد أننا نتمتع بالصلابة الدفاعية، لكننا لسنا مغامرين ولا نجازف بالشكل الكافي.
كانت هذه تفاصيل خبر سولشاير: نحن بحاجة إلى المزيد من المجازفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.