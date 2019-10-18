شكرا لقرائتكم برشلونة يستعيد جهود أومتيتي وفيربو قبل مواجهة إيبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة على الضوء الأخضر من جهازه الطبي، لإمكانية مشاركة اللاعبين صامويل أومتيتي وجونيور فيربو، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة مضيفه إيبار يوم السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

وخاض اللاعبان مران برشلونة يوم الجمعة دون المعاناة من أي مشكلات، وقد أعلن الجهاز الطبي أن بوسعهما المشاركة في المباراة.

وتماثل صامويل أومتيتي للشفاء من إصابة في القدم اليمنى كان قد تعرض لها في أوائل سبتمبر الماضي خلال تواجده بمعسكر المنتخب الفرنسي، علما أن غيابه تكرر في فترات سابقة بسبب مشكلة في الركبة. أما جونيور فيربو، فقد تعافى من إصابة في عضلات الفخذ كان قد تعرض لها في أول أكتوبر الجاري.