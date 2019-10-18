شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الحدود يفوز على الإسماعيلى بهدف موسيس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم فريق الإسماعيلى مع نظيره حرس الجدود فى إطار الجولة الرابعة من مباريات بطولة الدورى الممتاز .
وسبق وألتقى الفريقان قبل مواجهة اليوم، فى أخر لقاء يوم 30 أبريل الماضى ، فى إطار الجولة 31 من البطولة المحلية.
انتهت المباراة بفوز حرس الحدود بهدف نظيف احرزه إيدو موسي سفى الدقيقة 28 من أحداث المباراة .
ويحتل الاسماعيلى المركز السادس برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فيهم وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف
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