شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل لـ تايم سبورت: وضعنا مصلحة الدولة أولاً فى بيان المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق لكرة عن بيان ذئاب الجبل، الذى صدر أمس بشأن قبول المقاولون مواجهة الزمالك فى الجولة الخامسة من الدورى العام، التى تم تقديم موعدها لتقام غداً السبت بدلاً من مباراة أسوان والتى كان من المقرر إقامتها أمس الخميس فى الجولة الرابعة.

وقال عادل فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت: وضعنا مصلحة الدولة قبل كل شىء عند اتخاذنا لهذا القرار رغم شعورنا بالظلم، بعد أن رتبنا أمورنا على مواجهة أسوان لنتفاجأ بمواجهة الزمالك بعد 48 ساعة فقط، وندخل اللقاء مفتقدين لجهود طاهر محمد طاهر ومحمد معروف.

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وأضاف عضو مجلس المقاولون: نثق فى عماد النحاس على تخطى هذه المباراة الصعبة، ونحتفظ بحقنا مع اتحاد الكرة الذي قدم موعد المباراة بشكل صدم دون أن يتواصل معنا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل فى بداية إيجابية لذئاب الجبل، حيث يطمح المقاولون بقيادة عماد النحاس للبقاء فى المربع الذهبى من أجل المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية.

وكان المقاولون قد فاز فى افتتاحية الدورى بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف.