شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُعلّق على أنباء تدريب منتخب سويسرا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى حقيقة تلقيه عرضاً لتدريب منتخب سويسرا خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن كل تركيزه فى الأهلى حالياً ولا يُفكر فى الأمر إطلاقاً.

كانت صحيفة "بليك" السويسرية قد وضعت بعض أسماء المدربين المرشحين لقيادة منتخب بلادها حال إقالة فالديمير بيتكوفيتش المدير الفنى الحالى بسبب النتائج المتذبذبة فى مشوار تصفيات يورو 2020.

ورشحت الصحيفة رينيه فايلر ضمن 6 مدربين قادرين على قيادة المنتخب فى الفترة المقبلة إذا استقر مسئولو اتحاد كرة القدم فى سويسرا على إقالة بيتكوفيتش، وجاء فايلر مع كل من: لوسين فافر مدرب بوروسيا دورتموند، جيراردو سوانى مدرب يانج بويز، مارسيل كولر مدرب بازل، أليكس فراى مدرب بازل السابق وأورس فيشر مدرب يونيون برلين.

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وأوضح فايلر فى جلسة "دردشة" مع أحد مسئولى الأهلى خلال الساعات الماضية أنه لا يشغل تفكيره بما يثثار فى وسائل الإعلام تماماً لأن لديه هدف أهم وهو التتويج مع الأهلى بجميع البطولات التى يُشارك فيها.

وأشار المدير الفنى للأهلى فى "دردشته" مع المسئول الأهلاوى أنه جاء للقلعة الحمراء ووافق على العمل فى أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه من أجل بناء إمبراطورية كروية تقوم على النجاحات القارية والمحلية، خاصة أن كل الظروف مُهيّأة أمامه للنجاح.

وشدد فايلر على أن إدارة النادى توفّر له كل سُبل الدعم والمساندة، كما أن الأجواء فى القاهرة جيدة بجانب الدعم الجماهيرى الواضح للغاية والذى يشعر به خلال تواجده فى الشارع بشكل مُستمر.

وأشاد المدير الفنى كذلك بلاعبى الأهلى وقدراتهم الفنية ورغبتهم فى تحقيق الفوز دائماً فهم يمتلكون القافة التى قد لا تتواجد فى أندية كثرية وهى الفوز فى كل مباراة.