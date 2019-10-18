شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الرماية تعتمد ميزانية الاتحاد وخطة نشاط الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد ظهر اليوم الجمعة اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الرماية برئاسة حازم حسنى، واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية فى الاجتماع الثانى بحضور 6 أعضاء من أصل 12 ممن أرسلو التفويض وفقا لتأكيدات رئيس الاتحاد. وأشار حسنى إلى أن الجلسة الأولى لم تكتمل لعدم حضور نسبة الـ50 %+ 1، مشيرا إلى أن لائحة الاتحاد تكتمل فى الجلسة الثانية بحضور 4 أعضاء فقط. ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد ميزانية الاتحاد وخطة نشاط الموسم المحلى الجديد. Advertisements شهدت العمومية الاستماع لمطالبات أعضاء الجمعية العمومية فيما يخص اللعبة و تطويرها فى المرحلة المقبلة. ويسعى اتحاد الرماية خلال الفترة الماضية لترتيب الأجندة الدولية والمحلية من أجل الاستعدادا لأولمبياد طوكيو 2020، بعدما نجح عزمى محيلبة فى ضمان التأهل للأولمبياد بعد حصد برونزية الخرطوش فى كأس العالم فى منافسات الاسكيت بالمنافسة التى أقيمت فى فنلندا أغسطس الماضى وبرونزية كأس العالم بالإمارات 12 أكتوبر الجارى.

عمومية الرماية

اتحاد الرماية



اعضاء اتحاد الرماية



عمومية اتحاد الرماية

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