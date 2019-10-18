شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة سوبر كورة.. لاعب الزمالك يغيب شهر ونصف.. الأهلى يرفض التفريط فى ثنائى الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك معسكرا مغلقا مساء اليوم الجمعة استعدادا لمباراته ضد المقاولون العرب والمقرر له مساء غدا السبت والذى تم تقديمه من الجولة الخامسة فى الدورى المصري عقب تأجيل لقاء القمة أمام الاهلى والذى كان مقرر له غدا أيضا.

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