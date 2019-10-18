محمود جابر "منقذ" الإسماعيلي: البدرى هيعدل الحال المايل فى المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الفتنة" وراء فشل صفقة "ظهير" الأهلي و"عقدة الخواجة" سبب الهجوم ضدى

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رفضت العمل مع ميودراج "عشان قفلت صفحة الرجل الثانى"

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وصفوه فى الإسماعيلية بالمنقذ بعدما قاد سفينة الدراويش نهاية الموسم الماضى فى أحلك الظروف، وخاض فترة الإعداد للموسم الجديد واختار الصفقات الجديدة، ولكنه فوجئ بقرار إدارة القلعة الصفراء بالتعاقد مع الصربى ميودراج ليقود الدراويش فى الموسم الجديد ليقرر الاعتذار عن الاستمرار فى منصب الرجل الثانى.

محمود جابر، المدير الفنى السابق للإسماعيلى الذى فتح قلبه لـ"الخليج 365"، وكشف كواليس المرحلة التى تولى فيها إدارة الدراويش فنياً وأسباب اعتذاره ورؤيته لتحديات الفريق هذا الموسم وإلى نص الحوار..

*لماذا قررت الرحيل عن الإسماعيلى بعد قدوم ميودراج؟

أعلنتها منذ البداية، لن أعود لمنصب المدرب العام مرة أخرى، تخطيت مرحلة الرجل الثانى منذ زمن طويل، لذا أعلنت موقفى وتمنيت للمدرب الجديد التوفيق ورحلت فى هدوء.

*ولكن التشكيل الأول للجهاز الجديد كنت موجوداً به؟

علمت بقدوم مدرب جديد قبلها بيومين، وعندما أخبرونى بشكل رسمى طلبت مهلة لدراسة الموقف وأخبرت المجلس ثانى يوم بأننى لن أستمر فرفعوا اسمى من تشكيل الجهاز الفنى الجديد.

*هل شعرت بالحزن من قرار التعاقد مع ميودراج؟

"مش زعلان"، اشتغلت بجهد وإخلاص وفى بيتى وتعرضت لضغوط من المجلس للاستمرار ولكننى رفضت لرغبتى فى الاستمرار كمدير فنى وليس مدربا عاما.

*لماذا يصر مجلس الإسماعيلى على التعاقد مع مدربين أجانب؟

المجلس معتاد على رؤية الوضع العام يتطلب وجود مدرب أجنبى أم وطنى وبعدها يتخذ قراره، ولكن التاريخ يؤكد أن كل إنجازات الإسماعيلى تحققت مع مدربين مصريين من أبناء النادى، وأكبر مثال محسن صالح ورحلته التاريخية مع الدراويش، وكان الإسماعيلى يقدم مدربين ولاعبين مميزين لمنتخب مصر.

*ما رأيك فى الشكل الحالى لفريق الإسماعيلى؟

كونت فريقا جيدا للغاية ونجحنا فى التعاقد مع صفقات مميزة ستكون نجوم الموسم الحالى فى الدورى، وخضت فترة إعداد قوية ولعبت وديات مميزة والجماهير التى حضرت هذه المباريات أشادت بشكل الفريق.

*ولكنك تعرضت لهجوم من بعض الجماهير فى المباريات الودية؟

بعض الجماهير عندها عقدة الخواجة، ولم يلاحظوا الفرق الكبير الذى حدث للفريق منذ تسلمت المهمة بنهاية الموسم الماضى.

*لماذا تتعامل الأندية مع "ابن النادى" على طريقة المنقذ فقط؟

هذه ضريبة الأندية الجماهيرية ولن تتغير وحدثت مع الأهلى والزمالك والمصرى.

*هل توافق على العودة للإسماعيلى لو طلب منك العودة؟

لا أستطيع التأخر عن الإسماعيلى أبداً.

*كيف ترى أداء ميودراج مع الإسماعيلى؟

مازال الوقت مبكراً، لابد أن يلعب 6 أو 7 مباريات حتى يحصل على فرصته بشكل كامل ونستطيع الحكم على قدراته.

*لماذا فشل الإسماعيلى فى التعاقد مع ظهير أيسر؟

فاوضنا لاعبين أجانب ومحليين، الأول كان مؤيد العجان ولكن ناديه السورى تمسك بخدماته بعدما حل النادى أزماته المادية التى كانت تضطره لإعارة اللاعب كل موسم ، وكنت متمسك بضمه لانى أعرف مميزاته ، والثانى كان حسين السيد لاعب الاهلى وطلب الحصول على 5 مليون جنيه ، والثالث كان محمود معاذ لاعب سموحة والمغالاة المادية أفشلت الصفقتين ، والرابع محمد ناصف ولكن الطلائع تمسك بخدماته.

*لماذا فشلت صفقة حسين السيد مع الإسماعيلى؟

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خالد بيومى كان طرفا فى الصفقة لكن حسين السيد طلب الحصول على مبلغ 5 مليون جنيه في الموسم ووجدنا أن هذا الرقم سيحدث "فتنة" فى صفوف الفريق فى ظل وجود سقف معين فى التعاقدات داخل الإسماعيلى.

*ما الحلول التى كانت مقترحة لحل أزمة الجبهة اليسرى؟

رفضنا التعاقد مع ظهير أيسر ضعيف ونتعرض للهجوم بعدها بسبب فشل الصفقة ولم نجد أفضل من الموجودين حالياً فى الفريق بعد فشل التعاقد مع اللاعبين الذين شرحتهم، ففضلنا الاعتماد على لاعبين أثبتت المباريات الودية إجادتهم فى هذا المركز، وعلى رأسهم إبراهيم أبو اليزيد وأحمد ايمن ومحمد صادق ومصطفى فارس لحين قدوم فترة الانتقالات الشتوية والعثور على لاعب يضيف للجبهة اليسرى للدراويش .

*هل أخطأ كريم بامبو بالرحيل عن الإسماعيلى بعد الاستبعاد فى الزمالك؟

تعاملت نفسياً بشكل رائع مع كريم بامبو فى وقت وجوده مع الإسماعيلى وأعدته للملعب وكنت أتمنى أن يعيد حساباته قبل الرحيل عن الدراويش وأتمنى له التوفيق ولا أعرف ظروف استبعاده مع الزمالك.

*وماذا عن ملف التعاقد مع مهاجم أجنبى؟

شاهدت مباريات لـ 50 مهاجما ودخلنا مفاوضات مع مهاجم نيجيرى وفوجئنا بتوقيعه لنادى عجمان الإماراتى، ودخلنا فى صفقة مصطفى محمد ضمن صفقة عواد، ولكن الزمالك تمسك باللاعب ووجدنا لدينا بدلاء مثل عبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى وشيلونجو والصاعد الواعد حازم مرسى.

*لماذا لا يشارك بيكيتى سيلفا مع الإسماعيلى بصفة مستمرة؟

لا أعرف الكواليس.. لكن هو لاعب مميز وكان ملتزما للغاية فى فترة وجودى وبطبيعة الحال لن يشارك كل اللاعبين فى الملعب، هناك لاعبون سيجلسون على دكة البدلاء ليست أزمة هذا وضع طبيعى.

*ما رأيك فى أزمة باهر المحمدى وطلبه تعديل عقده؟

صعب الحديث حالياً فى هذه الأمور، خاصة وأنا خارج النادى حالياً.

*وماذا عن رحيل محمود متولى ومحمد عواد عن الإسماعيلى؟

تمنيت لهم التوفيق وهم حالياً ليسوا على ذمة الإسماعيلى فلن أتحدث عنهم.

*وماذا عن حظوظ الإسماعيلى هذا الموسم فى الدوري والبطولة العربية؟

الإسماعيلى بكل الأحوال لن يستطيع الابتعاد عن المربع الذهبى هذا الموسم، وله باع طويل فى البطولة العربية ووصلنا للنهائى موسم 2004 وكنت مدربا عاما مع بوكير وأتمنى لهم التوفيق حتى الوصول لمنصة التتويج، لاسيما أن الفريق حالياً أصبح به منافسة داخلية فى كل مركز من مراكز الفريق بما سيعود بالنفع على النادى واللاعبين وفى النهاية المنتخب.

*ومارأيك فى تولى حسام البدرى تدريب الفراعنة؟

اختيار موفق من اتحاد الكرة ومتفائل بوجوده، فهو مدرب يملك خبرة أفريقية وتاريخ وبطولات يحتاج للدعم والمساندة من الجماهير والمسئولية وترك الحرية له ومنحه كل الصلاحيات حتى يحقق وجهات نظره التى تختلف عن السابقين، وعموماً أنا أراه رجل المرحلة و"هيقدر يعدل الحال المايل فى المنتخب" بسبب الأخطاء والتجاوزات التى ظهرت في المنتخب خلال الفترة الماضية بسبب عدم الانضباط.

*وما أهم مميزات البدرى فى وجهة نظرك؟

الالتزام والانضباط والجدية فى التعامل مع كل المواقف مميزات لجهاز الفراعنة الجديد، وأتمنى أن يعيدوا الهيبة لصفوف المنتخب حتى نزيل الصورة الباهتة التى ظهرنا بها فى كأس الامم الافريقية على ملعبنا ووسط جماهيرنا .

*ما رأيك فى تولى محمد بركات منصب مدير المنتخب؟

البعض يقول إن شخصيته فكاهية وقد تعوقه عن النجاح، ولكننى أختلف مع هذا التوجه، أعتقد أن بركات سيجيد الفصل بين كل مرحلة وتعاون فى وقت سابق مع البدرى، لذا سيحقق نجاحاً كبيراً فى هذا المنصب.

*كيف ترى شكل المنافسة على درع الدورى هذا الموسم؟

شرسة وسوف تستمر للأسابيع الأخيرة والفرق التى كانت تصارع على الهبوط الموسم الماضى دعمت صفوفها جيداً وسيكون ليها دور كبير فى تحديد بطل الدورى.

*ما تقييمك لتجربة "نجلك" عمر جابر مع بيراميدز؟

عمر ماشى بشكل كويس مع الفريق، تجربة ناجحة ويقدم بداية مبشرة لموسم متميز ويلعب منذ موسمين مع الفريق وفى مراكز مختلفة وإدارة النادى رفضت رحيله فى الصيف لاسيما بعد رحيل لاعبين كثيرين ورغبتهم فى الحفاظ على هيكل الفريق بجانب التدعيمات الجديدة.

*هل سيعود عمر جابر للزمالك ؟

وارد جدا، وكانت هناك مفاوضات قبل بداية الموسم الحالى ولكن ادارة بيراميدز تمسكت بإستمراره مع الفريق.

*هل واجهت عمر جابر كمتنافسين فى الدورى؟

لم يحدث بشكل رسمى ولكن واجهته فى مباريات ودية، المباراة الرسمية كان مع الزمالك احتياطى موسم 2009 -2010 وكنت مدربا عاما مع عماد سليمان للإسماعيلى ولم يشارك ومرة أخرى كان احتياطى مع الزمالك فى المباراة التى لم تكتمل مع الإسماعيلى وقت حادثة بورسعيد.

*ولو حدثت المواجهة مع نجلك ماهى أمنياتك؟

وقتها سوف أتمنى أن يتألق عمر جابر أمام فريقى ولكن أفوز أنا بالمباراة.