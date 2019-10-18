شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام قبل مباراة الاتحاد السكندرى ووادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الخامسة والنصف مساءً يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره وادى دجلة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد، فيما خسر وادى دجلة من الإسماعيلى بهدف دون رد فى إطار ذات الجولة.

ومن جانبه طالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة رحلة النتائج الجيدة منذ انطلاق الموسم محذراً من خطورة فريق وادى دجلة، رغم تراجع نتائجه.

وعلى الجانب الآخر يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لتخطى عقبة زعيم الثغر وتحقيق أول فوز فى المسابقة.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام للفريقين فى بطولة الدورى قبل المباراة المرتقبة: