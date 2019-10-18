- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام قبل مباراة الاتحاد السكندرى ووادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الخامسة والنصف مساءً يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره وادى دجلة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد، فيما خسر وادى دجلة من الإسماعيلى بهدف دون رد فى إطار ذات الجولة.
ومن جانبه طالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة رحلة النتائج الجيدة منذ انطلاق الموسم محذراً من خطورة فريق وادى دجلة، رغم تراجع نتائجه.
وعلى الجانب الآخر يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لتخطى عقبة زعيم الثغر وتحقيق أول فوز فى المسابقة.
ويرصد الخليج 365 7 أرقام للفريقين فى بطولة الدورى قبل المباراة المرتقبة:
الاتحاد ودجلة
كانت هذه تفاصيل خبر 7 أرقام قبل مباراة الاتحاد السكندرى ووادى دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.