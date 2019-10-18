شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: مباراة الزمالك صعبة.. نشعر بالظلم لكن النحاس بطل هذه المواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن مواجهة المقاولون والزمالك فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام، التى تقام فى الثامنة مساء غد السبت على ملعب السلام.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، نعلم أن المباراة صعبة أمام الزمالك وأن الفريق الأبيض أحد أكبر فريقين فى المسابقة المحلية، ويمتلك لاعبين يقدورن بالملايين، ونشعر بالظلم من موقف اتحاد الكرة الذى وضعنا فى هذا الموقف الصعب، لكن لن يؤثر هذا على لاعبى ذئاب الجبل الذين اعتادو أن يكونوا على قدر المسئولية.

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وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون: نثق فى قدرات عماد النحاس على اجتياز هذه المباراة كما عودنا فى المباريات الصعبة، بعدما استطاع أن ينتزع ثلاث نقاط من الأهلى فى الموسم الماضى ونقطة من الزمالك.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل فى بداية إيجابية لذئاب الجبل، حيث يطمح المقاولون بقيادة عماد النحاس للبقاء فى المربع الذهبى من أجل المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية.

وكان المقاولون قد فاز فى افتتاحية الدورى بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف.