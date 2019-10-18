شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصرى يكشف سر غضب أموتو فى مباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق المصرى عن سر غضب النيجيرى أوستن أموتو مهاجم الفريق أثناء استبداله فى مباراة المقاصة، التى أقيمت أمس وانتهت بفوز المقاصة بهدف نظيف أحرزه صلاح أمين من ركلة جزاء ضمن مباريات الأسبوع الرابع للدورى.

وقال حمد إبراهيم إن أموتو كان يشعر بالغضب أثناء استبداله فى الشوط الثانى بسبب شعوره بعدم تعاون زملائه معه أثناء المباراة، مضيفا: تحدثت معه عقب المباراة وأكدت له أنه مخطئ فى تفسيره لبعض الكرات التى لم يمررها زملاؤه له.

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وأضاف حمد إبراهيم أن أموتو تفهم الموقف لكنه طلب من المدرب العام الحديث مع زملائه بضرورة التمرير بصورة أسرع داخل الملعب، والتعاون معه لأن هذه الأمور فى مصلحة الفريق بوجه عام.

يذكر أن فريق المصرى يستعد اليوم لمباراة إف سى مصر المقرر لها 21 أكتوبر الجارى ضمن مباريات الجولة الخامسة للدورى، ويحتل فريق المصرى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.