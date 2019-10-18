شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الماضية تداول أنباء حول مواجهة أوروبية مُحتملة سيخوضها فريق الأهلي أمام فريق عالمى خلال الفترة المقبلة، وهو ما نال متابعة واهتمام الملايين من عشاق الكرة المصرية بصفة عامة والأهلاوية على وجه الخصوص، وهو ما نرصده فى التقرير التالى:

س: ما حقيقة تلقى الأهلي عرضاً لخوض مباراة ودية عالمية؟

ج: الموضوع ظهر بشكل جاد خلال الزيارة الأخيرة للمهندس خالد مرتجى والمهندس محمد سراج الدين عضوى مجلس إدارة النادى الأهلي إلى إسبانيا مؤخراً، حيث شارك الثنائى فى مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية، والتقى مرتجى وسراج بعدد كبير من رموز ومسئولى وصنّاع كرة القدم العالمية خلال هذا المؤتمر.

س: هل تم ترشيح الأهلى لخوض مباراة ودية مع إحدى الفرق العالمية؟

ج: حدث هذا فعلاً، فقد عقد مرتجى وسراج الدين اجتماعًا مع بتراجينيو، مدير العلاقات الدولية بنادى ريال مدريد، ورئيس الجامعة بمكتب الأخير، وخلال الاجتماع شرح بتراجينيو آلية العمل فى نادي ريال مدريد وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادى الملكى ومنها تطوير ملعبه الحالى سنتياجو بيرنابيو.

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كما تطرق الحوار لإقامة مباراة ودية بين الأهلي والريال يتم تحديدها في وقت لاحق على غرار مباراة القرن التى أقيمت بين الناديين عام 2001 بالقاهرة وانتهت لمصلحة الأهلي بهدف مقابل لا شىء .

س: هل تم تحديد موعد وملعب للودية المحتملة بين الأهلي ودية ريال مدريد؟

ج: لم يتم تحديد الموعد لكنه سكيون فى أغلب الأحيان بالربع الأخير من العام المقبل، أما فيما يتعلق بالملعب فاقترح بتراجينيو إقامة المباراة فى مدريد ورحب وفد الأهلي بالاقتراح لحين العرض على مجلس الإدارة .

س: ماذا عن ترشيح الأهلي لمواجهة إنتر ميلان؟

ج: ترشيح الأهلي لخوض ودية إنتر ميلان جاء أيضاً خلال نفس الزيارة، حيث تحدث المهندس خالد مرتجى والمهندس محمد سراج الدين مع مسئولى إنتر ميلان بشأن إقامة مباراة ودية بين النايين فى مصر أو بإحدى الدول العربية خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل وهو ما سُتحدده ارتباطات الفريقين المقبلة.