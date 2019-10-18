"لا نهتم بالتقارير".. الاتحاد السويسري يوضح حقيقة التعاقد مع فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:
أكد الاتحاد السويسري لكرة القدم، أن المدير الفني رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي غير مرشح لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة.
الخليج 365 تواصل مع المركز الإعلامي للاتحاد السويسري ليرد بأن المدير الفني للأهلي غير مرشح لقيادة المنتخب الوطني.
وكانت تقارير صحفية سويسرية ذكرت أن فايلر المدير الفني الحالي لفريق الأهلي من ضمن المرشحين لقيادة المنتخب ليكون بدلاً من فلاديمير بيتكوفيتش.
وعن هذه التقارير، أوضح المركز الإعلامي بالاتحاد السويسري :"نحن لا نهتم بالتقارير التي تتناولها وسائل الإعلام، بيتكوفيتش لديه عقد معنا، ولا يوجد مرشحين لخلافته".
فايلر كان قاد الأهلي في أغسطس الماضي بدلاً من الأوروجوياني مارتن لاسارتي والذي رحل عقب خروج الفريق الأحمر من مسابقة كأس مصر على يد بيراميدز بعد الخسارة (1-0) في دور الـ16.
ونجح فايلر في تحقيق بطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بالفوز (3-2).
المدير الفني السويسري استطاع أيضًا أن يحقق بداية مميزة مع الأحمر في مختلف البطولات بعد الفوز في ثلاث مباريات بالدوري بجانب مباراتي دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري حاليًا برصيد تسع نقاط بعد الفوز في أول ثلاث مباريات على حساب سموحة (1-0)، الإنتاج الحربي (4-0) وأخيرًا أسوان (5-1).
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