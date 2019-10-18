الغندور للأهلي: هل يسير برشلونة والريال على خطاكم بعد تأجيل الكلاسيكو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استشهد خالد الغندور قائد الزمالك السابق بتأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد لدواع أمن لانتقاد بيان الأهلي.

وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانًا رسمياً مساء الخميس أعلن خلاله عدم خوض أي مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها.

وقال الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "فيس بوك" : الكلاسيكو اتأجل في اسبانيا بسبب الأمن يا تري هناك نادي هيقول مش هلعب الا لما العب الماتش ده.

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وتابع " و يا تري فيه نادي زي الجونة هيقول متضامن و مش لاعب الا لما الكلاسيكو يتلعب و يا تري اتحاد الكرة هيعمل ايه خصوصا بعد موافقة الزمالك علي لعب مباراة المقاولون؟.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر أن تقام السبت القادم في إطار الأسبوع الرابع من بطولة الدوري لأسباب أمنية واستبدلها بمباراة الأبيض والمقاولون العرب من الأسبوع الخامس

وأعترض 6 أندية وهي: المقاولون العرب وسموحة وأسوان والمقاصة والمصري والجونة على قرارات اللجنة الخماسية وقرر الأخير التضامن مع الأحمر ورفض خوضه مباراة الأسبوع الخامس قبل مباراة القمة.

الجدير بالذكر أن برشلونة وريال مدريد اتفقا على إقامة مباراة الكلاسيكو، التي كان مقررًا إقامته في الـ26 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة لتقام في 18 ديسمبر بعد التأجيل على خلفية الوضع الذي يشهده إقليم كتالونيا، بعد الحكم الصادر فيما يخص عملية انفصال الإقليم وإدانة تسعة زعماء انفصاليين بالسجن.