رسميا.. برشلونة وريال مدريد يتفقان على موعد الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اتفق ناديا برشلونة وريال مدريد على موعد جديد لإقامة الكلاسيكو، الذي كان مقررًا إقامته في الـ26 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

وكان الاتحاد الإسباني أعلن عبر بيان رسمي منح الناديين مهلة تنتهي في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم 21 أكتوبر الجاري لتحديد موعد جديد للكلاسيكو.

وأعلن برشلونة والريال عبر موقعهما الرسمي بعد ساعات قليلة من بيان الاتحاد الإسباني أن التاريخ المقترح من كلا الناديين لإقامة الكلاسيكو هو الأربعاء 18 ديسمبر.

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وأشار برشلونة في بيانه إلى أنه نقل إلى لجنة المسابقات رفضه اقتراح رابطة الليجا بلعب المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو، مؤكدةً أن رغبة النادي كانت تتمثل في خوض المباراة في الموعد المحدد لها 26 أكتوبر.

وأضاف النادي الكتالوني في بيانه أن لديه ثقة تامة في التصرف الحضاري والسلمي لجماهيره، والتي يتم التعبير عنها دائمًا في ملعب "كامب نو" بطريقة مثالية.

وأتم قائلا: "يأسف النادي للإزعاج الذي قد يسببه هذا التأجيل للأعضاء والمشجعين، وقمنا بالفعل بتنشيط الإجراءات اللازمة لإعادة أموال التذاكر التي تم شرائها، اعتبارًا من يوم الإثنين".

يذكر أن مباراة الكلاسيكو تم تأجيلها على خلفية الوضع الذي يشهده إقليم كتالونيا، بعد الحكم الصادر فيما يخص عملية انفصال الإقليم وإدانة تسعة زعماء انفصاليين بالسجن.