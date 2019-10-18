ناصر ماهر لمصراوي: رحلت عن الأهلي لأنني لست "موظفًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي والذي تمت إعارته إلى نادي سموحة، إنه رفض دور الموظف في القلعة الحمراء وهو ما دفعه للرحيل.

وأضاف ماهر في تصريحات لـ"الخليج 365"،أن وجود حسام حسن على رأس القيادة الفنية للنادي السكندري سيدفعه إلى تطوير مستواه بشكل أكبر ،مضيفا :" حسام يتعامل معنا نفسيا بشكل رائع ،هو مدرب كبير وتمسك باستعارتي من الأهلي في الصيف الماضي بل إنه كان يرغب في الحصول علي خدماتي وقت ان كنت معارا لنادي بتروجيت."

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وأكمل :" سموحة لديه إدارة محترفة تقوم بتوفير كل مقومات النجاح للفريق ولهذا فإننا نسعي للمنافسة على الألقاب المحلية في الموسم الحالي خاصة مع وجود لاعبين مميزين وجهاز فني كفء".

وواصل:" سعيد بأنني كنت أصغر قائد لفريق في الدوري الممتاز هذا الموسم في مباراة بيراميدز ، وأعتبر ذلك مسئولية كبيرة ملقاة علي عاتقي".

واختتم تصريحاته قائلا :" من المبكر الحديث عن العودة للأهلي، كل ما افكر فيه حاليا هو التألق مع سموحة وإظهار قدراتي جيدا ،انا لاعب يرفض دور الموظف ولذلك فضلت الرحيل المؤقت عن فريقي بحثا عن فرصة المشاركة في المباريات لأنني امتلك طموح الانضمام للمنتخب الوطني الأول في الفترة المقبلة ".