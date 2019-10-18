كلوب يثير الغموض حول صلاح قبل مواجهة يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لم يحسم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في مباراة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب عن اللياقة البدنية للفريق في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "الوضع أفضل، يجب أن نتحقق، هذه هي الحقيقة".

وأضاف: "مازال أمامنا تدريبين قادمين بداية من بعد ظهر هذا اليوم وعلينا أن نرى، ثم سنتخذ قرارات، هذه هي طبيعة الأمر. لم نقرر شيئًا بعد".

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كما أكد مدرب ليفربول أن الفريق ليس لديه مخاوف بشأن الإصابات بعد انتهاء فترة توقف أكتوبر الدولية.

وأتم: "عاد جميع اللاعبين في حالة جيدة من المشاركة الدولية وهو أمر هام للغاية. لقد أمضينا الآن ثلاثة أو أربعة أيام من الإعداد مع الفريق كاملًا، وهو أمر مطمئن قليلاً على الأقل".

وكان الحارس أليسون بيكر عاد إلى المران مع الفريق بعد غيابه عن المشاركة، منذ تعرضه لإصابة في السمانة بالمباراة الافتتاحية أمام نورويتش سيتي هذا الموسم.

يُذكر أن صلاح تعرض لإصابة في الكاحل باللقاء الأخير بالدوري الذي انتهى بالفوز على ليستر سيتي (2-2)، في حين أن جويل ماتيب غاب عن تلك المباراة والمباراة السابقة ضد سالزبورج بسبب الإصابة.