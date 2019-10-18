كابونجو يُهدد بالرحيل عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

قال الدولي الكونغولي كابونجو كاسونجو لاعب الزمالك المُعار إلى صفوف الوداد المغربي، إنه عانى كثيرًا مع الفريق المغربي، مشددًا أنه قد يطلب الرحيل عن الزمالك إذا استمر التجاهل من جانب مسؤوليه.

وكان الزمالك قد قرر إعارة كابونجو إلى الوداد المغربي ضمن صفقة انتقال محمد أوناجم لاعب الوداد إلى صفوف القلعة البيضاء.

وقررت إدارة نادي الوداد فسخ التعاقد مع اللاعب الكونغولي خلال الأيام الماضية بعد رفض قيده في صفوف الفريق.

Advertisements

وأضاف كابونجو من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" : "لقد عانيت خلال فترة تواجدي في المغرب، لقد مكثت في الفندق 20 يومًا بعد أن رفض مسؤولو الوداد قيدي في القائمة وبعدها فسخ العقد."

وأكمل: "حاولت الوصول إلى مسؤولي الزمالك لإنهاء إجراءات السفر إلى القاهرة لكن لم يكن هناك أي رد، قمت بالاتصال بوكيلي من أجل الحضور للمغرب."

واختتم: "قمت بالعودة إلى الكونغو بعد التجاهل من جانب الزمالك، قدمت شكوى ضد الوداد من أجل الحصول على مستحقاتي كاملة وفي حال استمرار تجاهل مسؤولو الزمالك سأطلب الرحيل."