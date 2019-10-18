مدرب الأهلي السابق لمصراوي: مستوى الشناوي يؤهله للدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق قادر على التألق في الدوري الإنجليزي وسيكون من أفضل حراس البريميرليج حال انتقاله إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد خلال شهر يناير المقبل.

وكانت بعض التقارير ذكرت أمس الخميس أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع الشناوي، وفقًا لما نشرته صحيفة "برمنجهام ميل" البريطانية.

وقال طارق سليمان، في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد الشناوي يملك جميع المقومات الفنية والبدنية التي تجعله قادرا على اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أؤكد أنه في حالة انتقاله سيتألق وسيصبح من أهم حراس المرمى في البريميرليج مستقبلا".

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وأضاف: "انتقال محمد الشناوي لمانشستر يونايتد وارد وليس من المستحيل كما يعتقد البعض، مَن كان يصدق أن يصبح لدينا أكثر من لاعب في الدوري الإنجليزي حاليا ويكون أحدهم وهو محمد صلاح أبرز نجوم فريقه وأحد أفضل لاعبي العالم حاليا".

وكشف طارق سليمان أن نادي النصر السعودي كان يرغب في ضم الشناوي قبل إغلاق باب القيد هناك، قائلا: "تحدث اللاعب معي وقتها عن عرض النصر، لكني طلبت منه البقاء في الأهلي وقلت له أن النادي الأحمر هو الأفضل عربيًا وإفريقيًا، وأن الاحتراف في الدوري السعودي لن يضيف له أي جديد رغم قوة وتطور الكرة هناك".

يُذكر أن محمد الشناوي (30 عاما) تألق في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر، كما ظهر بشكل مميز خلال منافسات كأس العالم بروسيا 2018، التي شارك فيها رفقة المنتخب المصري وحصل على رجل المباراة في لقاء الفراعنة أمام أوروجواي، ليلفت إليه أنظار بعض الأندية الأوروبية.