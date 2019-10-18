أول تعليق من حلمي طولان بعد توليه تدريب إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال حلمي طولان المدير الفني الجديد لفريق إنبي إن توليه مهمة تدريب الفريق البترولي بمثابة التحدي الجديد مشيراً إلي أن احتلال الفريق للمركز الأخير بجدول الدوري لا يليق بقيمة النادي.
وأعلن عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، تعيين حلمي طولان، المدرب السابق للاتحاد السكندري، مديرًا فنيًا للفريق البترولي في الفترة الحالية خلفًا لعلي ماهر الذي تقدم باستقالته بعد الخسارة من الإنتاج الحربي أمس الخميس.
وشدد المدير الفني للفريق البترولي على أن إنبي من الأندية التي تمتلك إمكانيات جيدة ولكنها في مكانة لا تليق بها، مشدداً على أنه سيعمل على تصحيح الأوضاع داخل الفريق من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر والتقدم بجدول الدوري.
وأضاف طولان أنه سيبدأ في دراسة الفريق بالكامل لتحديد احتياجاته في المرحلة المقبلة الصعبة .
وكشف طولان أنه لن يقود الفريق فنيا في مباراة أسوان المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة للدوري، وسيتواجد في المدرجات، في حين سيتولى ممدوح المحمدي ومجدي علام قيادة المباراة على أن يبدأ مهمته رسمياً بعد المباراة.
الجدير بالذكر أن الجهاز المعاون لطولان يضم كل من ممدوح المحمدي ومجدي علام في منصب المدرب العام وسيد ياسين في منصب المدرب المساعد وخالد خليل مدربا لحراس المرمى.
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