قرار نهائي بشأن الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم "RFEF" بيانا رسميا يعلن فيه قراره النهائي بشأن تحديد موعد جديد للكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، المقرر إقامته في 26 من الشهر الجاري.

وأصبحت مباراة الكلاسيكو مهددة بالتأجيل على خلفية الوضع الذي يشهده إقليم كتالونيا بعد الحكم الصادر فيما يخص عملية انفصال الإقليم وإدانة تسعة زعماء انفصاليين بالسجن.

وقال الاتحاد الإسباني في بيانه اليوم الجمعة إنه يتعين على برشلونة وريال مدريد الاتفاق على موعد جديد للمباراة وإبلاغ الاتحاد قبل صباح يوم الإثنين المقبل 21 أكتوبر كحد أقصى.

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وأضاف أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق، ستكون لجنة المسابقات للاتحاد الإسباني هي الجهة المسؤولة عن تحديد موعد المباراة.

وكانت تقارير صحفية كشفت أمس الخميس أن مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ستُقام يوم الأربعاء 18 ديسمبر بدلا من 26 أكتوبر الجاري.

يُذكر أنه تم رفض مقترح بإقامة الكلاسيكو في الدور الأول على ملعب سانتياجو برنابيو، على أن يقام الدور الثاني في كامب نو، لتمسك الملكي بتنظيم مباراة الدور الثاني في الأول من مارس.