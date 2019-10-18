محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم "RFEF" بيانا رسميا يعلن فيه قراره النهائي بشأن تحديد موعد جديد للكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، المقرر إقامته في 26 من الشهر الجاري.
وأصبحت مباراة الكلاسيكو مهددة بالتأجيل على خلفية الوضع الذي يشهده إقليم كتالونيا بعد الحكم الصادر فيما يخص عملية انفصال الإقليم وإدانة تسعة زعماء انفصاليين بالسجن.
وقال الاتحاد الإسباني في بيانه اليوم الجمعة إنه يتعين على برشلونة وريال مدريد الاتفاق على موعد جديد للمباراة وإبلاغ الاتحاد قبل صباح يوم الإثنين المقبل 21 أكتوبر كحد أقصى.
وأضاف أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق، ستكون لجنة المسابقات للاتحاد الإسباني هي الجهة المسؤولة عن تحديد موعد المباراة.
وكانت تقارير صحفية كشفت أمس الخميس أن مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ستُقام يوم الأربعاء 18 ديسمبر بدلا من 26 أكتوبر الجاري.
يُذكر أنه تم رفض مقترح بإقامة الكلاسيكو في الدور الأول على ملعب سانتياجو برنابيو، على أن يقام الدور الثاني في كامب نو، لتمسك الملكي بتنظيم مباراة الدور الثاني في الأول من مارس.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار نهائي بشأن الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.