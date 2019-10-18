جوميز يقود تشكيل الهلال أمام ضمك فى الدورى السعودى

أعلن الرومانى رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى تشكيل الفريق لمواجهة ضمك، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الهلال كالآتى :

حراسة المرمى :محمد الواكد.

خط الدفاع :حسن كادش، عبدالله الحافظ، جانج هيون سو، أمير الكردي.

خط الوسط : ناصر الدوسري، جوستافو كويلار،

كارلوس إدواردو، سيباستيان جيوفينكو، نواف العابد.خط الهجوم :بافيتيمبي جوميز.الاحتياط :نواف الغامدي، محمد جحفلي، ياسر الشهراني ، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ذعار العتيبي، هتان باهبري، صالح الشهري.