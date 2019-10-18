اخبار الرياضه

جوميز يقود تشكيل الهلال أمام ضمك فى الدورى السعودى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلن الرومانى رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى تشكيل الفريق لمواجهة ضمك، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء تشكيل الهلال كالآتى :
حراسة المرمى :محمد الواكد.
خط الدفاع :حسن كادش، عبدالله الحافظ، جانج هيون سو، أمير الكردي.
خط الوسط : ناصر الدوسري، جوستافو كويلار،

كارلوس إدواردو، سيباستيان جيوفينكو، نواف العابد.
خط الهجوم :بافيتيمبي جوميز.
الاحتياط :نواف الغامدي، محمد جحفلي، ياسر الشهراني ، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ذعار العتيبي، هتان باهبري، صالح الشهري.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوميز يقود تشكيل الهلال أمام ضمك فى الدورى السعودى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا