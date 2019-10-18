اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب مصر إلى جزر القمر بطائرة خاصة

وافق اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على سفر بعثة منتخب مصر إلى جزر القمر على متن طائرة خاصة.

يلتقي المنتخبان يوم 18 نوفمبر الجاري في جزر القمر ضمن الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، أن يكون السفر يوم 15 نوفمبر الجاري. طائرة خاصة.يلتقي المنتخبان يوم 18 نوفمبر الجاري في جزر القمر ضمن الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021.وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، أن يكون السفر يوم 15 نوفمبر الجاري.

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