يقام مساء اليوم الجمعة، حفل تأبين لمشجع الزمالك الطفل "أدهم الكيكي"، الذي وافته المنية إثر حادث أثناء توجهه مع والده لحضور مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك باستادالجيش ببرج العرب.
وينظم الحفل عددا من مشجعي الزمالك، من بينهم محمد حجاج أحد أقدم مشجعي الزمالك، بمساعدة أعضاء النادي، وسيحضرعدد من لاعبي فريق الكرة ولاعبين من فرق الألعاب الأخرى، وأعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من لاعبي الكرة المصرية، سيكون حفل التأبين، في قاعة المناسبات بمسجد الشريف حسام بالمهندسين بعد صلاة المغرب، بحضور والده مسعد الكيكي.
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