وزير الرياضة يستهل جولته التفقدية بافتتاح صالة الأنشطة بنادي مطروح الرياضي

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صالة الأنشطة بنادي مطروح الرياضي، بتكلفة 10 ملايين جنيه، في مستهل جولته التفقدية برفقة اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح.
أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بتطوير مراكز الشباب ،علاوة على حرصها الشديد على تطوير البرامج والانشطة، والاهتمام بالتنمية الرياضية لتلبية احتياجات ومتطلبات نشء وشباب الجمهورية.
أشار " صبحي" إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين القيادة السياسية والشباب من خلالمؤتمرات الشباب، وحرصها الشديد على التواجد بين الشباب عن قرب، مشيرا إلى إقامة المشروعات المشتركة والمتكاملة من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات التي تقدم للشباب.
يذكر أن وزير الشباب والرياضة وصل صباح اليوم، إلى محافظة مطروح، وكان في استقباله اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.
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