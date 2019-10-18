كلوب يكشف جاهزية محمد صلاح لمباراة مانشستر يونايتد

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن مباراة الفريق المقبلة أمام مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، ضمن الجولة التاسعة من البريميرليج، وجاهزية ثلاثي الفريق، محمد صلاح وأليسون بيكر وجويل ماتيب، بعد تعرضهم للإصابة.

قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنتأكد من جاهزية محمد صلاح

وأليسون وماتيب، في اليومين المقبلين لا يوجد شيء مؤكد في هذه اللحظة".وأضاف: "أعتقد أن هناك الكثير من الفرق تود اللعب معنا في هذه اللحظات، ولكن يبدو أن مانشستر يونايتد يريدون ذلك، لذلك يجب أن نوضح لهم سوء الفهم الذي لديهم".وتابع: "لا توجد لدينا إصابات بعد التوقف الدولي، إصابات اليونايتد؟ قبل أربعة أيام كانوا يقولون دي خيا وبوبجا، ولن يلعبوا أمامنا اليوم يقولون هناك فرصة، هذه الأمور لا تخدعني".وواصل: " سكاي سبورتس قامت باختيار تشكيل مكون من ليفربول ومانشستر يونايتد ووضعوا 11 لاعبًا أساسيًا من ليفربول، هذا الأمر لا يجعلني أسترخي، أو نستهين بالخصم".