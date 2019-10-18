صور.. وزير الرياضة يفتتح صالة نادي مطروح بتكلفة 4 ملايين جنيه

استقبل اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروحن اليوم الجمعة، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المنشاءات الرياضية بمطروح.

بحضور المحاسب محمد ابو غنيمة سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم ونواب البرلمان بمطروح .

حيث وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دراسة مطلب محافظة مطروح بشأن استغلال القرية الأوليمبية بمنطقة الكيلو ١٠ شرق مدينة مرسي مطروح

وإعادة افتتاحها واستغلالها من أجل شباب المحافظة والفرق والأندية الرياضية بمطروح بما تشمله من ملاعب وصاله مغطاة بالتنسيق مع القوات المسلحة ومحافظة مطروح في إطار خطوات الوزارة لإقامة عدد من الاستادات و الملاعب بعدد من المحافظات.كما افتتح وزير الشباب والرياضة صالة نادى مطروح الرياضي بتكلفة ٤ مليون جنيه في إطار دعم المنظومة الرياضية بالمحافظةو مشاهدة استعراض لفريق كاراتية مطروح من براعم الشباب ،وتشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى أداء اللاعبين مع تأكيد التشجيع والتحفيز لهم .وأكد وزير الشباب والرياضة على تواصل التنسيق مع محافظة مطروح في تقديم الدعم وتطوير الارتقاء عدد من المنشاءات الرياضية مع اهتمام الدولة بتنمية قطاع الشباب والرياضة ودعم الشباب واستغلال قدراتهم .مضيفا أن هناك مشروعات تطوير مختلفة غلي مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضةومن جانبه اكد محافظ مطروح علي اهتمام المحافظة بتطوير قطاع الشباب والرياضة حتى أقصى المناطق لتصل إلى سيوة وتطوير ٦ ملاعب مع تقديم الشكر لوزارة الشباب على دعمها المتواصل للمحافظة.