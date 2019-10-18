إنبي في أسوان للقاء فريقها.. الأحد

يسافر فريق إنبي مساء بعد غدٍ "الأحد"، متجهًا إلى أسوان للقاء فريقها، الثلاثاء المقبل، في الجولة الخامسة للدوري الممتاز، وذلك بعد مران الفريق

عصرًا بملعب النادي ببتروسبورت.

يؤدي الفريق البترولي مرانه اليوم"الجمعة"، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، برئاسة زكريا السيد،

لإعطاء الفريق دفعة معنوية قبل لقاء أسوان في الدوري.

كان المجلس، بقيادة المحاسب زكريا السيد، قرر تعيين حلمى طولان مديرًا فنيًا للفريق الأول الكروي بعد قبول استقالة على ماهر، المدير الفنى للفريق.



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