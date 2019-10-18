يسافر فريق إنبي مساء بعد غدٍ "الأحد"، متجهًا إلى أسوان للقاء فريقها، الثلاثاء المقبل، في الجولة الخامسة للدوري الممتاز، وذلك بعد مران الفريقعصرًا بملعب النادي ببتروسبورت.
يؤدي الفريق البترولي مرانه اليوم"الجمعة"، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، برئاسة زكريا السيد،لإعطاء الفريق دفعة معنوية قبل لقاء أسوان في الدوري.
كان المجلس، بقيادة المحاسب زكريا السيد، قرر تعيين حلمى طولان مديرًا فنيًا للفريق الأول الكروي بعد قبول استقالة على ماهر، المدير الفنى للفريق.
...
كانت هذه تفاصيل خبر إنبي في أسوان للقاء فريقها.. الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.