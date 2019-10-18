تعرف على حكام مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي

تنطلق اليوم منافسات الجولة السابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فترة التوقف الدولي.
وأعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن الحكام التي ستتولى مباريات اليوم الأول بالجولة السابعة وهي كالتالي:
أسندت لجنة الحكام مباراة العدالة والفتح لطاقم حكام يقوده
بينما يدير البرتغالي هوجو ميجيل لقاء الهلال وضمك تحكيميا ويعاونه إنجيلو بونمان و نيكولاس سيبرت وتعيين بول فان بوكيل كحكما رابعا . حكم الفيديو: فيكتور كاساي مساعد حكم الفيديو: جوي كوجي.
طاقم تحكيم برتغالي لمباراة الأهلي التعاون بقيادة حكم الساحة خورخي سوسا ويساعده كل من ريكاردو سانتوس وخورخي فيرنانديز والحكم الرابع دانيلو غروجيتش وحكم الـVAR فابيو فيريسمو ومساعده داليبور دورديفيتش.
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