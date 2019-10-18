مهاجم الشباب السعودى مطلوب في الدورى الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مهاجم المنتخب السعودي الأول ونادي الشباب عبدالله الحمدان، قد تلقى عرضين للاحتراف في الدوري الإسباني في الفترة المقبلة . وذكرت صحيفة "lavozdeasturias" الإسبانية أن نادي بلد الوليد وسبورتنج دي خيخون قد تقدما بالفعل بعروض لإدارة الشباب لضم اللاعب في الفترة القادمة . بلد الوليد وسبورتنج دي خيخون قد تقدما بالفعل بعروض لإدارة الشباب لضم اللاعب في الفترة القادمة . قالت الصحيفة إن الهدّاف السعودي القادم قد حصل على فرصة ذهبية بعد انضمامه لصفوف المنتخب السعودي وتقديمه لمباراة رائعة أمام سنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم . قد حصل على فرصة ذهبية بعد انضمامه لصفوف المنتخب السعودي وتقديمه لمباراة رائعة أمام سنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم . يذكر أن الحمدان شارك في 3 مباريات في الدوري هذا الموسم وتمكن من تسجيل هدف وحيد.

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