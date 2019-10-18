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برشلونة يوافق على تأجيل مباراة الكلاسيكو للدواعي الأمنية

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أعلن نادي الإسباني موافقته بتأجيل مباراة الكلاسيكو أمام التي كان المقرر لها يوم 26 أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليجا".

كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أعطى برشلونة

وريال مدريد لتحديد موعد لمباراة الكلاسيكو قبل يوم الاثنين.

أشار برشلونة في بيانه أن كان يتمنى أن تلعب المباراة، في كامب نو في الموعد المحدد

له في 26 أكتوبر ، وأن النادي يقترح يوم 18 ديسمبر، مشيرًا في بيانه أن يحرص على الموقف المدني والسلمي اتجاه الجماهير.

يشهد إقليم كتالوني مظاهرات واحتجاجات كبيرة خلال الفترة الماضية وأجواء عصبية، خاصة بعدما تم القبض على بعض السياسيين من إقليم كتالوني.

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