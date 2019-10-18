نتيجة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 2019-2020

ينتظر عشاق نادي الهلال السعودي نتيجة مباراة نادي ضمك، الصاعد حديثًا، في افتتاح الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محم بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020، والمقرر إقامتها على ملعب محيط الرعب بمدينة الرياض “ستاد جامعة الملك سعود” مساء يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر في تمام الساعة 17:05 بتوقيت القاهرة، 18:05 بتوقيت السعودية.

يدخل نادي الهلال المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة على بعد 4 نقاط من ملاحقه نادي الوحدة والذي يأتي ثانياً برصيد 14 نقطة.

ويحتل نادي ضمك والمتأهل لأول مرة في تاريخه الي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم في المركز قبل الأخير (15) برصيد 4 نقاط فقط.

ويسعي مدرب الهلال “رازفان لوشيسكو” إلى تحقيق الفوز للابتعاد أكثر في صدارة جدول الترتيب حيث تقام المباراة على ملعب نادي الهلال “ستاد جامعة الملك سعود”.

وستكون مباراة ضمك بمثابة البروفة الأخيرة لفريق الموج الأزرق -الهلال- قبل استقبال السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وربما يقوم المدير الفني للهلال بإراحة بعض اللاعبين الأساسيين أمام ضمك خوفًا عليهم من الغياب عن المواجهة القارية الهامة.

وفاز الهلال في مباراة الذهاب التي أقيمت في قطر قبل العطلة الدولية الأخيرة بنتيجة 1-4، لكن هذا لا يعني التأهل إلى المباراة النهائية، بسبب ما يتمتع به فريق السد من إمكانيات وقدرات هجومية كبيرة مع المدرب تشافي هيرنانديز وفي وجود القناص الجزائري “بغداد بونجاح”.

نتائج آخر 6 مباريات لنادي الهلال

التاريخ الجولة النتيجة 14 سبتمبر 2019 الدوري السعودي – الجولة 3 الهلال 1-1 الفتح 17 سبتمبر 2019 دوري أبطال آسيا – إياب ربع النهائي الهلال 3-1 اتحاد جدة 21 سبتمبر 2019 الدوري السعودي – الجولة 4 اتحاد جدة 1-3 الهلال 26 سبتمبر 2019 الدوري السعودي – الجولة 5 الهلال 2-1 التعاون 1 أكتوبر 2019 دوري أبطال آسيا – ذهاب نصف النهائي السد القطري 1-4 الهلال Advertisements 5 أكتوبر 2019 الدوري السعودي – الجولة 6 الإتفاق 1-4 الهلال

نتائج آخر 6 مباريات لنادي ضمك