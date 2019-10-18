رياضة | ياسمين عبدالمنعم تفوز بذهبية ثانية في بطولة العالم لألعاب القوي بأستراليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسمين عبدالمنعم تفوز بذهبية ثانية في بطولة العالم لألعاب القوي بأستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجت ياسمين عبد المنعم لاعبة منتخب مصر الباراليمبي لألعاب القوي "إعاقات ذهنية"، بالميدالية الثانية لها في بطولة العالم المقامة حاليا في الفترة من ١٢ إلي ١٩ أكتوبر الجاري بأستراليا.

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وحققت ياسمين الميدالية الذهبية في مسابقة رمي الرمح داون سيندروم ii2 ، وكانت قد أحرزت الميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص الداون سيندروم ii2.

ويشارك الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي، في البطولة بمنتخبات ألعاب القوي، السباحة، تنس الطاولة، التنس الارضي، ويقود منتخب ألعاب القوي الكابتن إسلام قنديل، والكابتن أسماء خليفه، واللاعبون "نيرمين هاني، عمر علاء الدسوقي، أفنان صالح، علي عبدالله إبراهيم، ياسمين عبدالمنعم حامد، عبدالرحمن حسام".