رياضة | مواعيد مباريات أندية المنيا بمسابقه كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات أندية المنيا بمسابقه كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعه الدور التمهيدي الثاني، لمسابقة كأس مصر للموسم الكروي الجديد 2019\2020، عن مواجهتين لانديه محافظه المنيا، إحداهما منياويه خالصه، والثانيه لقاء منياوي سوهاجي.

وقد أسفرت قرعه الدور التمهيدي الثاني عن لقاء منياوي، سوهاجي ما بين فريقي نادي ناصر الفكرية التابع لمحافظه المنيا، وفريق مركز شباب نجوع مازن التابع لمحافظه سوهاج، حيث ستقام هذه المباراه علي ملعب ناصر الفكرية غداً السبت.

كما أسفرت القرعه ايضا عن مواجهه منياويه خالصه، ما بين فريقي مركز شباب العدوه، ونادي ملوي وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب العدوه، يوم الأحد القادم.

هذا وقد تمكن فريق مركز شباب العدوه، من الصعود للدور التمهيدي الثاني، بعد أن تغلب على فريق مركز شباب ناصر ملوي، بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.

كما استطاع فريق ناصر الفكرية، بلوغ الدور التمهيدي الثاني ايضا، بعد أن تغلب على فريق بني مزار بركلات الترجيح بخمسه اهداف لاربعه بعد أن إنتهت المباراه بينهم بالتعادل السلبي، وذلك في المباراه التي شهدها ملعب ناصر الفكرية.

ونجح فريق نادي ملوي في عبور عقبه فريق مركز شباب مغاغه، بعد أن تغلب عليه أمس بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.

ونجح فريق مركز شباب نجوع مازن، من اجتياز محطه مركز شباب القيس، بعد أن تغلب عليه، بهدفين لهدف، في اللقاء الذي شهده ملعب مطاي.