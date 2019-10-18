رياضة | مركز شباب الحمام يواجهه نهضة العامرية في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز شباب الحمام يواجهه نهضة العامرية في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق مركز شباب الحمام في الثانية من ظهر السبت نظيره فريق نهضة العامرية في التمهيدي الثاني لمسابقة كأس مصر علي ملعب الناصرية بالأسكندرية.

وكان كان صعد فريق شباب الحمام للتمهيدي الثاني بعد فوزة علي القاسمي 1/2 في المباراة التي جرت بينهما في إطار التمهيدي الأول لكأس مصر.

ويدخل شباب الحمام بقيادة ناصر بسيس، ومحمد فهمي مدرب عام، وإسلام عبد المالك مدرب حراس مرمى، و سلطان ابو حاشرها مدير كورة ، وإسلام الصياد إداري الفريق، ودكتور أحمد علي طبيب الفريق، وعلاء حمدي مسئول معدات المباراة بشعار لابديل عن الفوز للإستمرار في مسابقة كأس مصر.

يذكر أن شباب الحمام قد قام بقيد 12 لاعب في القائمة الأولي للفريق وهم : إبراهيم عويس، ومحسن شعبان، وحسن ناصف، وسعد ناصف، ومحمود سعيد، وعبد العزيز ابراهيم، ومبروك احمد( اوتاكا)، وأحمد يوسف الشرقاوي، ومنصور جابر، وخالد يسري، ووليد صلاح، ومحمد عاطف.

Advertisements

تعاقد مجلس الإدارة مع 10 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق حيث تعاقد مع عبد الله دغيم، وصلاح عطية، وسامي محمد ثلاثي فريق الترجي، و يوسف جويدة، والصافي محمود لاعبي كفر الدوار، وأحمد الروبي " بوجي" لاعب المعمورة السكندري، وعلاء عادل لاعب فاركو، وأحمد أبو السعود حارس مرمي تحرير أسوان، وحمزة عبد العاطي لاعب المصري السلوم ، وأحمد السيد حارس مرمي الجزيرة.

وخلال فترة إعدادة خاض الفريق 6 مباريات ودية حيث تقابل مع شقيقة فريق الحمام مباراتين خسر في الأولي 2/3 وتعادل في الثانية 1/1 وواجهة فريق مياة البحيرة وتعادل معه سلبيا وفاز علي فريق العبور السكندري 2/3 وتعادل أمام أبو قير للأسمدة 1/1، وفاز في أخر مبارياتة علي بروكسي 1/5.

يشارك الفريق في منافسات المجموعة الرابعة عشر بالقسم الثالث والتي تضم أندية الحرية، وشباب الضبعة، والجزيرة، ومصري السلوم، والشرطة، والهلال، ومطروح، وبرج العرب.